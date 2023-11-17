Sarıyer'de yokuş aşağı kayan tır panik yarattı İnşaat malzemesi yüklü tırın şoförü park edip, adres sormaya indi. Bu esnada yokuş aşağı kaymaya başlayan tırı gören servis aracı geri döndü. O anlar kayda alındı.

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DHA

İstanbul Sarıyer'de panik anları yaşandı.

İnşaat malzemesi yüklü tırın şoförü, cadde üzerinde aracı park ederek adres sormak için indi.

Olası bir facianın önüne geçildi

Bu sırada park halindeki tır, yokuş aşağı kaymaya başladı.

Cadde üzerindeki öğrenci servisinin şoförü, tırın şoförü olmadan ilerlediğini fark ederek servis aracını geri geri götürerek olası bir faciayı engelledi.

Bahçe duvarına çarparak durdu

Son anda duran bir otomobil ile güvenlik kulübesini de teğet geçen tır, bir binanın bahçe duvarına çarparak durabildi.

"Deprem sandık"

Kazayı gören Sezer Şit, "Ses gelince biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Deprem sandık açıkçası ilk olarak. Sonra dışarı çıktığımızda gördük ki, kamyon aşırı yükten freni patlamış direkt duvar durdurmuş. Allah'tan eve girmemiş, daha kötü şeyler olabilirdi eve girse." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)