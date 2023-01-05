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    Sarıyer'deki trafikte tekmeler konuştu

    Yol verme nedeni ile kavga yaşayan sürücülerden biri, diğer sürücünün araç kapısını açınca tekmeyi yedi.
    • 05.01.2023 - 11:21
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 11:48
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    Sarıyer'deki trafikte tekmeler konuştu

    Megakent İstanbul'un trafiğinde her geçen gün farklı bir olay yaşanıyor.

    Kilyos Caddesi'nde yaşanan olayda, seyir halinde olan iki sürücü, yol verme nedeniyle tartıştırmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından indi.

    Aracın içinden tekme attı

    İHA'nın haberine göre, bu esnada ise sürücünün aracının kapısını açtı.

    Saldırmaya başlayınca araçtaki diğer sürücü de tekme atarak karşılık verdi.

    Bir süre devam eden kavgayı vatandaşlar ayırdı.

    Sarıyer’de trafikte yol verme kavgası ViDEO

    Sarıyer deki trafikte tekmeler konuştu #1

    Sarıyer deki trafikte tekmeler konuştu #2

    Sarıyer deki trafikte tekmeler konuştu #3


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