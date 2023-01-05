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- Sarıyer'deki trafikte tekmeler konuştu
Sarıyer'deki trafikte tekmeler konuştu
Yol verme nedeni ile kavga yaşayan sürücülerden biri, diğer sürücünün araç kapısını açınca tekmeyi yedi.
- 05.01.2023 - 11:21
- Güncelleme : 05.01.2023 - 11:48
Megakent İstanbul'un trafiğinde her geçen gün farklı bir olay yaşanıyor.
Kilyos Caddesi'nde yaşanan olayda, seyir halinde olan iki sürücü, yol verme nedeniyle tartıştırmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından indi.
Aracın içinden tekme attı
İHA'nın haberine göre, bu esnada ise sürücünün aracının kapısını açtı.
Saldırmaya başlayınca araçtaki diğer sürücü de tekme atarak karşılık verdi.
Bir süre devam eden kavgayı vatandaşlar ayırdı.
Sarıyer’de trafikte yol verme kavgası ViDEO