Şarkıcı Begüm Polat’a saldırı

Genç şarkıcı Begüm Polat ile erkek arkadaşı, Polat'ın tartışma yaşadığı kadın komşusu tarafından saldırıya uğradı.

Neşet Ertaş’ın ‘Doyulur mu’ eserine yaptığı cover ile tanınan şarkıcı Begüm Polat, komşu şiddetine maruz kaldı.

Polat, yardım ettiği ve sosyal medyada sık sık paylaştığı çocuğa, "Sen Begüm’ü tanıdıktan sonra mendil satmamaya başladın, git mendil sat" sözleriyle hakaret eden kadın komşusuna uyarıda bulundu.

Uyarı üzerine Şişli'deki sitenin kafesinde ikili arasında sözlü tartışma çıktı.

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE DARBEDİLDİ

Tartışmanın alevlenmesiyle oturduğu masadan kalkan komşu, Polat'ın araya giren erkek arkadaşına tekmeler savurdu. Güvenlik görevlileri ile çevredekiler olaya müdahale etmek isterken, yaşanan arbedede Polat yere kapaklandı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Begüm Polat’a saldırı anı

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadığı saldırıyla şaşkına dönen Polat, darp raporu alarak şikayette bulundu. Davasının sonuna kadar takipçisi olduğu öğrenilen Polat, açtığı maddi ve manevi tazminat davasını kazandığı takdirde, alacağı tazminatı ihtiyacı olan çocukların okul masrafları için kullanacak.

"KADIN KADINA ZARAR VERMEMELİ"

Olaya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Polat, “Saldırınca şok yaşadığım için hiç hareket bile edemedim. Beni gördüğünde selam veren biriydi, bu yüzden psikolojik olarak da şok içerisindeyim. Kadına şiddetin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde hatta hayvana, insana, doğaya şiddetin bu kadar yoğun olduğu dönemde, kadınının kadına yaptığı şiddet çok talihsiz. Bunu kınıyorum. Sevginin dünyayı iyileştireceğini düşünüyorum. Şiddetin bizi bir yere getirmeyeceğini düşünüyorum. Kadın kadına zarar vermemeli. Bu yaşadığım travmayı ancak iyi dileklerle atlatıyorum.” diye konuştu.