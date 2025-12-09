Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

28 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Başsavcılığın talimatıyla Güllü'nün kızının bir süredir teknik ve fiziki takip altında olduğu öğrenildi.

VALİZLERLE YAKALANDILAR

9 Aralık günü akşam saat 21.45’te ekipler, Gülter ve Ulu’yu valizleriyle birlikte yurt dışına çıkmak üzereyken yakaladı.

Gülter ve Ulu’nun İstanbul’daki işlemlerinin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmeleri bekleniyor.

GÜLLÜ'NÜN ÇALIŞTIĞI MEKANIN SAHİBİNİN İDDİALARI

İstanbul’da Güllü’nün sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, 27 Ekim'de Yalova Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu. Yanında iki tanıkla birlikte ifade veren Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını savcılığa sunduğunu söyledi.

Adliye çıkışında açıklama yapan Aydın, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i hedef alan iddialarda bulundu. Tuğyan’ın bir aile dostuna gönderdiği mesaj ve videoda “Annemi öldürdüm” dediğini öne süren Aydın, şunları dile getirdi:

Ben ifademde bildiklerimi aktardım. Şu anda tanık arkadaşlar içeride ifade veriyor. Avukatlarımızla birlikte bildiğimiz her şeyi dosyaya koyacağız. Tuğyan’ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanımın da itirafları var. Tuğyan, onun telefonundaki tüm kayıtları zorla sildirmiş. Kadının evine gidip korkutmuş. Silinen mesajların kayıtları bende var, hepsini savcılığa sunacağım.

MESAJLARI MAHKEMEYE SUNDU

Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter’in eski sevgilisine ait ses kayıtlarında “madde kullanımı ve kötü alışkanlıklar” bulunduğunu da iddia ederek, bunların da dosyaya ekleneceğini söyledi. Ayrıca Bircan isimli aile dostunun videolu anlatımlarında, Tuğyan’ın annesinin ölümünü kabul ettiğini iddia ettiğini belirtti:

Bircan Hanım, ‘Tuğyan bana öldürdüğünü söyledi’ diyor. ‘Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı, üzüldüm’ dediğini anlatıyor. Gizli tanıklarımız da var. Bundan sonrası devletimizin takdirinde. Tüm Çınarcık, Tuğyan’ın yasaklı madde kullandığını ve her şeyi yapabilecek biri olduğunu konuşuyor.

8 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun avukatı Merve Uçanok, bugün Yalova Adliyesi’nde bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Uçanok, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkillerinin bilgisi dışında ses kaydı almak ve asılsız iddialar ortaya atmakla suçlanan B.D., R.Y., Ç.K., F.A., üç avukat ile Gülter’in erkek arkadaşı K.E. için “özel hayatın gizliliğini ihlal” kapsamında başvuru yaptıklarını açıkladı.

Ayrıca F.A. tarafından ailesiyle birlikte tehdit edildiğini belirten İ.Ö.’nün de avukatlığını üstlendiğini söyleyen Uçanok, sosyal medya üzerinden yürütülen linç kampanyalarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Sözde kadına yönelik şiddetle mücadele ettiğini iddia eden bazı kişiler, gece yarıları yaptıkları kontrolsüz yayınlarda müvekkilim İ.Ö.’nün kişisel verilerini ifşa etmekte; özel hayatına, aile ilişkilerine ve kadınlığına yönelik ağır saldırılarda bulunmaktadır. Bu saldırılar, yalnızca onun kadın olmasından ve gazetecilik kapsamında görüşlerini açıklamasından kaynaklanmaktadır.

ÖLÜMDEN SONRA SAVCILIK İFADESİNDE NE DEDİ?

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün de katıldığı ifade sırasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter, olay günü Sultan Nur Ulu ile Yalova merkezdeki bir alışveriş merkezine gittiğini, akşam saatlerinde döndüklerini anlattı.

Eve gelince yemek yediklerini, daha sonra salonda müzik eşliğinde eğlendiklerini belirten Gülter, bu sırada annesinin de alkol aldığını dile getirdi.

Gülter, annesinin salonda bulunduğu sırada kendisinin de Sultan Nur Ulu ile odasına geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti: