Şarkıcı Güllü'nün ölümünde evdeki parkelere dair kriminal inceleme sonuçları çıktı

Ünlü şarkıcı Güllü Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül'de 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay sonrası gündeme gelen “Arap sabunu veya bebek yağı döküldü” iddiaları üzerine zeminden alınan numuneleri inceleyen uzmanlar, parke yüzeyinde herhangi bir kayganlaştırıcı maddeye rastlamadı.

Raporda, zemin üzerinde Arap sabunu, bebek yağı veya benzeri kimyasal bulunmadığı açıkça belirtildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında evin içindeki güvenlik kameralarının görüntüleri de mercek altına alındı.

Görüntülerin detaylı analiz yapılmak üzere TÜBİTAK’a gönderildiği öğrenildi.

ADLİ TIP TOKSOLOJİ RAPORU HAZIRLADI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda Tut'un alkol veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti için alınan numuneler, Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından incelendi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan ailenin avukatı Rahmi Çelik şunları söyledi:

Merhumenin kanında 3,53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etanol bulunduğu tespit edilmiş, ayrıca kanında düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunmuş, idrarda ise yine ağrı kesici saptanmıştır. Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini göstermektedir. İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır. Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeler bulunmamaktadır.



Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir.

ÇOCUKLARI SAVCILIKTA NE İFADE VERDİ?

Tut'un ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in müşteki sıfatıyla verdiği savcılık ifadelerine ulaşıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün de katıldığı ifade sırasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter, olay günü Sultan Nur Ulu ile Yalova merkezdeki bir alışveriş merkezine gittiğini, akşam saatlerinde döndüklerini anlattı.

Eve gelince yemek yediklerini, daha sonra salonda müzik eşliğinde eğlendiklerini belirten Gülter, bu sırada annesinin de alkol aldığını dile getirdi.

Gülter, annesinin salonda bulunduğu sırada kendisinin de Sultan Nur Ulu ile odasına geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

Benim odamdaki cam açıktı. Annem zaten camları açık tutardı. Annem o sırada tuvalete gitmiş. Bu sırada salondaki televizyonda müziğin sesi yüksekti. Annem odaya geldiğinde roman havası çalıyordu. Biz de Sultan ile birlikte ayakta oynuyorduk. Annem odaya geldiğinde bize eşlik etti o da oynamaya başladı. Hatta Sultan'ın elinden tuttu roman havası oynatmaya çalıştı. Ben anneme 'Anne Sultan roman havası oynamayı bilmez' diye güldüm. Benimle de oynadı, hatta sarıldık. Bu arada söz konusu cama arkam dönük haldeydim. Annem, oyun oynama sırasında benim yanımdan arka cama oynayarak geçti. Sonra bir patırtı gibi ses duydum. Arkamı döndüğümde annemin elbisesini görür gibi oldum. Sonra 'anne' diye bağırarak dışarı çıktım. Aşağı doğru koşmaya başladım, annemi kaldırmaya çalıştım gibi hatırlıyorum. O kadar şoktaydım ki her şeyi hatırlamıyorum.

YERLERİN KAYGAN OLABİLECEĞİNİ KIZI İFADESİNDE SÖYLEDİ

İfadesinde annesinin aşağıya nasıl düştüğünü görmediğini aktaran Gülter, Tut'un kamera görüntülerinde tuvaletten çıktıktan sonra "O ne lan" ifadesini ise odada oldukları için duymadıklarını anlattı.

Gülter, o gün annesinin çok neşeli olduğunu vurgulayarak, ifadesini şöyle sürdürdü: