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Sarp Gümrük Kapısı'nda bir yolcunun belinde binin üzerinde arı bulundu

Sarp Gümrük Kapısı'nda bir yolcunun belinde binin üzerinde arı bulundu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir yolcunun beline sarılı 110 ahşap kutu içerisinde 1100 arı ile bir aracın yakıt deposunda 104 kilo kestane balı ele geçirildi.