- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sarp Gümrük Kapısı'nda bir yolcunun belinde binin üzerinde arı bulundu
Sarp Gümrük Kapısı'nda bir yolcunun belinde binin üzerinde arı bulundu
- 27.10.2022 - 11:14
- Güncelleme : 27.10.2022 - 11:42
Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapısı olan Sarp Gümrük Kapısı'ndan ülkeye gelen 1 kişi, görevlilerin kontrolünde riskli görülerek yakın takibe alındı.
X-ray tarama ve metal dedektöründen geçişi esnasında şüpheli hareketler sergileyen yolcunun üstü arandı.
Arıları beline sardı
Gümrük ekipleri, yolcunun beline sarılı halde 110 ahşap kutu içerisine gizlenmiş 1.100 adet kraliçe arı ile işçi bal arısı ele geçirdi.
Sarp Gümrük Kapısı'na, Gürcistan'dan gelen yabancı plakalı bir araç da Gümrük Muhafaza görevlilerince riskli değerlendirilerek x-ray cihazına sevk edildi.
Sarp Gümrük Kapısı'nda bir yolcunun belinde binin üzerinde arı bulundu VİDEO
104 kilogram kestane balı ele geçirildi
Tarama sonucunda aracın yakıt deposunda olağan dışı yoğunluğa rastlandı.
Depoda 104 kilogram 150 gram kestane balı ele geçirildi.
Yakıt ihtiyacı özel tertibatla sağlandı
Söz konusu aracın yakıt ihtiyacının ise deponun içerisindeki özel bir tertibat ile ayrılan alandan sağlandığı tespit edildi.
DHA’nın haberine göre soruşturmalara ilişkin süreç, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor.