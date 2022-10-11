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    Sattığı telefonun parasını alamayınca arkadaşını vurdu

    Çetin Kızıl, sattığı telefonun parasını ödemeyen arkadaşı Eyüp Aşçı'yı tabancayla ensesinden vurarak öldürdü.
    • DHA
    • 11.10.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 10:56
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    Sattığı telefonun parasını alamayınca arkadaşını vurdu

    Adana'nın Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde silah sesini duyan mahalleli, dışarı çıktığında Eyüp Aşçı’yı ensesinden tabancayla vurulmuş olarak yerde yatarken buldu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Aşçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kamera görüntüleri izlendi

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

    DHA'nın haberine göre yapılan çalışmada, olay saatinde motosikletli şüphelinin, hızla sokaktan ayrıldığı tespit edildi.

    Kaçış güzergahındaki incelemede ise şüphelinin, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’ne gittiği saptandı.

    Silahla birlikte yakalandı

    Mahalleye gidip, sokak sokak şüpheliyi arayan ekipler, görüntülerdeki motosikleti, metruk binanın önünde park halinde buldu.

    Binaya giren polis, Çetin Kızıl’ı cinayette kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakaladı.

    Gözaltına alınan Kızıl’ın, bir süre önce arkadaşı Aşçı’ya cep telefonu sattığını ancak parasını alamadığını iddia ettiği öğrenildi.

    Adana'da sattığı telefonun parasını alamayınca arkadaşını vurdu VİDEO

    "Korkutmak için ateş ettim"

    Emniyetteki ifadesinde Kızıl, “Olaydan yarım saat önce Eyüp yanıma geldi ve tartışmaya başladık. Üzerime yürüyünce uzaklaştırmaya çalıştım. Korkutmak için tabancayı ateşledim. Öldürmek gibi bir amacım yoktu.” dedi.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin Kızıl, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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