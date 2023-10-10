Savaştan kaçan İsrailliler Türkiye'ye geliyor Gazze'de yaşanan çatışmalardan kaçarak Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na ulaşan yolcuların uçaklarla Türkiye'ye doğru yola çıkması, Tel Aviv-İstanbul hattında yoğunluğa neden oldu.

DHA

Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' sonrası İsrail'in Gazze'deki saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Çoğunluğu İsrail vatandaşı olan yolcular, İsrail hava yolu şirketi El Al ve Türk Hava Yolları (THY) uçaklarıyla Türkiye'ye geldi.

Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu bazı yolcular, İstanbul Havalimanı'nı transit olarak kullanarak ABD ve Avrupa'daki ülkelere gitti. Bazı yolcular ise Antalya ve İstanbul'a gelmeyi tercih etti.

"Akrabalarımız güneyde sıkıştı"

İsrail ve Gazze'de saldırıların yoğunlaşmasının ardından uçakla Türkiye'ye gelen İsrail vatandaşı David Pacalmer, "Hepimiz olanlar hakkında çok üzgünüz. Akrabalarımız güneyde sıkıştı. Biz de oradaydık. Evlerinde saklanıyorlar. Sokakta vurulma ihtimalleri var. Orduda bir yeğenim var. Gazze'ye gidecek. Onun için endişeleniyoruz. Havalimanı kalabalıktı ancak uçaklar iniş ve kalkış yapıyordu. İnsanlar gitmeye çalışıyor ve sabırsızlar. Biletimi aylar önce aldım. Birkaç kez uçuşum iptal edildi. Teksas'a gidiyorum." dedi.

"Havaalanında çok uzun kuyruklar vardı"

Victor Wayner ise, "Çok fazla güvenlik vardı. Herkes için çok üzücü bir durumdu. Havalimanında çok insan vardı. Çok sayıda uzun kuyruklar vardı. Yaklaşık 1 ay önce biletimi aldım. Uçağım biraz gecikti ancak herhangi bir problem olmadı." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)