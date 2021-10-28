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    Şebnem Şirin'i katleden Furkan Zıbıncı'nın Instagram paylaşımı ürküttü: Jiletten keskin...

    Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı'nın Instagram paylaşımları ortaya çıktı. Zıbıncı'nın bir fotoğrafına düştüğü not ise gözlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 16:49
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    Şebnem Şirin'i katleden Furkan Zıbıncı'nın Instagram paylaşımı ürküttü: Jiletten keskin...

    Türkiye, bir kadın cinayetiyla daha derinden sarsıldı...

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ayrılmak isteyen Şebnem Şirin'i (25) boğazından bıçaklayarak vahşice öldüren erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) tutuklandı.

    Gıda mühendisi Şebnem Şirin'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    ''PİŞMAN MISINIZ?'' SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

    Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Furkan Zıbıncı, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına yanıt vermedi.

    Şebnem Şirin i katleden Furkan Zıbıncı nın Instagram paylaşımı ürküttü: Jiletten keskin... #1

    12 BIÇAK DARBESİ

    Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde vücudunun göğüs, yüz ve boyun kısmında toplam 12 bıçak darbesi olduğu, boğazına aldığı derin bıçak kesisiyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    Şebnem Şirin i katleden Furkan Zıbıncı nın Instagram paylaşımı ürküttü: Jiletten keskin... #2

    INSTAGRAM PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

    Şebnem'in boğazını kesen Zıbıncı'nın şubat ayında yaptığı paylaşım tüyler ürpertti...

    Zıbıncı, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma 'jiletten keskin' notunu düştü.

    Şebnem Şirin i katleden Furkan Zıbıncı nın Instagram paylaşımı ürküttü: Jiletten keskin... #3

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