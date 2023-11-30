Seçil Erzan, babasının arkadaşını da dolandırdı Futbol camiasından birçok ünlü ismi dolandıran Seçil Erzan'ın ilk mağduru, babasının yakın arkadaşı çıktı.

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ensonhaber.com

Fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran Seçil Erzan, tutuklandı.

Seçil Erzan'ın ilk kurbanı ise babasının yakın arkadaşı çıktı.



Tekirdağ'da pazarcılık yapan Hasan Çorbacı, yüksek faizli özel fon vaadiyle tüm birikimini Seçil Erzan'a verdi.

Parasını alamayan Çorbacı, yaşadıklarını Show Haber'e anlattı:

"Öyle bir kız değildi, İstanbul'a gittiğinde çok değişti"

Bir seans 50 bin, bir seans da 40 bin verdim. Annemden miras düşmüştü, o parayı verdim. Bizim elimizde büyüdü. Ailesiyle çok yakındık, ailece gidip görüşüyorduk. Ondan öyle bir şey hiç beklemedik. Aklımın ucundan geçmezdi. Öyle bir kız değildi. İstanbul'a gittiğinde çok değişti.

"Tüm birikimimi verdim, paramı alamadım"

Ailesi de pazarcılık yapıyordu. Çocukluğundan beri kendisini tanıyorduk. Biz de kardeşimiz orada diye çalıştığı bankaya hesap açtırdık. Pazarcılığı bıraktım, Pazar yerlerimi satışa sundum. Biriktirdiğim parayı Seçil Erzan'a gönderdim. 'Burada ayrı bir fon oluşturuyoruz. Puanlarımız daha yüksek' diye bize söyledi. Evimi o zamanlar 130 bin liraya satmıştım. Toplanan paramı sorduğumda 2 milyon 850 bin lira paranız var dedi. Ben de Çorlu da bir arsa buldum ve 1 milyon 250 bin liraya aldım. Parasını da Seçil'den istedim. Ancak bana şu anda paranı bozdurma zarar edersin dedi. Aradım, telefonlara çıkmadı, sadece whatsapp'tan yazdı.

Cüneyt Demir: "Bankanın şube müdürü diye biz ona para verdik"

Cüneyt Demir de Hasan Çorbacı gibi Seçil Erzan'a parasını kaptıranlardan biri. O da Seçil'e güvenerek 150 bin dolar verdi: