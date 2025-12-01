Seçil Erzan hakim karşısında: Karar bugün bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü isimleri hayali bir fon aracılığıyla milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan, bugün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Erzan hakkında kararın açıklanması bekleniyor.

41 KİŞİ MAĞDUR OLDU

İddialara göre Erzan, Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi ünlülerin de aralarında bulunduğu toplam 41 kişiyi dolandırdı.

Duruşma, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaki salon kapasitesinin yetersizliği nedeniyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda gerçekleştirildi. Duruşma saat 11.00’de başladı.

358 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR

Kurduğu ponzi sistemi nedeniyle "Ponzi Seçil" olarak da anılan Erzan hakkında, "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

GEÇEN DURUŞMA

Erzan, daha önceki duruşmada savunma yaparken, 910 gündür tutuklu olduğunu belirterek mahkemeden hakkaniyetli davranmasını istedi.

Erzan savunmasında, "Böyle bir sistem olmadığını, para kazandırma niyetiyle hareket etmediğimi bilin. Panik olduğumu, düzeltmek için uğraştığımı da bilin." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, "Bana bir verene 10 verdim" iddiasında bulunmuştu.

6 Ekim’de görülen duruşmada mahkeme, Erzan’ın bireysel emeklilik hesabındaki paraya el konulmasına karar vermişti.

İDDİNAMEDEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Erzan’ın bir bankanın Levent şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker’den 2 milyon dolar aldığı belirtiliyor.

Erzan, yüksek kar vaadiyle bu parayı geri ödeyeceğini söyledi; ancak müşteki daha sonra Erzan’a ulaşamayınca durumu bankaya bildirdi ve suç duyurusunda bulundu.

İddianamede, Erzan’ın futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarına, Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin de dahil olduğu yalanıyla güvenilir bir fon bulunduğunu söyleyerek para yatırdırdığı vurgulanıyor.

Gerçekte böyle bir fonun olmadığı ve Erzan’ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bankanın kaşesini ve ıslak imzasını kullanarak teslim ettiği belirtiliyor.