Şehir şehir kaçan suç makinesini İzmir polisi yakaladı

İHA
İzmir’de, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 32 ayrı il ve ilçede dolandırıcılık suçundan hakkında 83 ayrı yakalama kararı bulunan M.G.’nin, Eşrefpaşa bölgesinde bir adreste saklandığını tespit etti.
Ekipler, bölgede güvenlik önlemlerini alan ve şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Yine kaçacaktı: Yakalandı
Ekipler daha sonra kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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