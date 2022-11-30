Şehit annesi: Reisimize, Devlet Bahçeli’ye selamımı söyleyin

Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen Onur Öztürkmen'in annesine, oğlunun şehitlik beratı teslim edildi.

Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Son olarak Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen haberler yürekleri dağladı.

Bölgede hain teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, 3 kahraman asker şehit düştü.

Şehitlik beratı teslim edildi

İHA'nın aktarımına göre; şehitlerden 24 yaşındaki Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'ın naaşı memleketi Gaziantep'e getirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, ilçe protokolü, üst düzey komutanlar ve devlet erkanı ile birlikte şehit Öztürkmen’nin annesi Gülcan Öztürkmen’i ziyaret ederek, oğlunun şehitlik beratını teslim etti.

"Şehitler ölümsüzdür, biz göremiyoruz"

Beratın teslim edildiği ziyarette, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da şehit annesini arayarak telefonda görüştü.

Erbaş, telefon görüşmesinde, "Gülten Hanım başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Hak şehidimiz ile Peygamber efendimizi ve bizleri komşu eylesin. Şehitlerimizin şefaatine bizleri nail eylesin. Şehitler ölümsüzdür, biz göremiyoruz. Cenab-ı Hak oğlunuzun şehitliğini mübarek etsin. Şehit anneliğinizi mübarek etsin. Cenab-ı Hak, yar ve yardımcınız olsun. Allah sabırlar versin. Şehidimizin ardından yapılanlar ve dualar kabul olsun inşallah." diyerek başsağlığı diledi.

"Sizin hutbenizden sonra Onur’umun şehadet haberini aldım"

Şehit annesi Gülcan Öztürk ise telefonda Erbaş’a dinlediği hutbenin ardından oğlunun şehadet haberini aldığını söyledi. Üsküdar’da oturduğunu belirten şehit annesi, "Allah razı olsun sizden. Her zaman cuma günleri sizin hutbenizi televizyondan dinlerdim. Sizin hutbenizden sonra Onur’umun şehadet haberini aldım. Allah sizden de razı olsun, devletimizden de razı olsun, Reis’imizden de razı olsun." diye konuştu.

"Gurur duyuyorum askerimle, polisimle"

Yapılan duaların ardından devlet erkanını sarılarak uğulayan şehit annesi, sarıldığı komutanlara ise sürekli dua etti.

Anne Öztürkmen komutanlara, "Askerin ayağına taş değmesin. Allah hepinizden razı olsun. Gurur duyuyorum, askerimle, polisimle. Devletimle, vatanımla, bayrağımla gurur duyuyorum." diyerek uğurladı.

"Tüm topluma mesaj veriyorsunuz"

Metanetli annenin, "Evladınız gibi siz de tüm topluma mesaj veriyorsunuz. Bu yiğintliğinizi, bu metanetinizi, bu iman dolu teslimiyetinizi Rabbim daim eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun." diyen yetkililere verdiği cevap ise yürekleri titretti.

"Reisimize selamımı söyleyin"

Şehit annesi de, "Reisimize selamımı söyleyin, Devlet Bahçeli’ye selamımı söyleyin. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun." dedi.