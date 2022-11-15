Şehit Fethi Sekin’in babası son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin'in cenazesi toprağa verildi.

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'ne saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren ve teröristleri etkisiz hale getiren polis memuru Fethi Sekin, şehit düşmüştü.

2 yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşıyordu. Tekrar rahatsızlanması sonucu Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık 1 ay önce Ankara’ya sevk edildi.

Baba Sekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ankara’da tedavisi süren Zeki Sekin, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baba Sekin’in cenazesi, dün akşam saatlerinde memleketi Elazığ’a getirildi.

Sekin için Baskil ilçesi Doğancık köyünde öğlen namazının ardından cenaze namazı düzenlendi.

Oğlunun yanına defnedildi

Cenaze namazına; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından baba Sekin’in tabutu, Bakan Soylu ve vatandaşlar tarafından omuzlanarak mezarlığı götürüldü.

İHA'nın haberine göre Sekin, dualarla şehit oğlu Fethi Sekin’in yanına defnedildi.