Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren Mehmet Kara'nın, şehir dışında üniversite okuyan oğluyla hafta sonu için plan yaptıkları öğrenildi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasının ardından şehit aileleri evlatlarıyla ilgili anılarını anlatıyor.

14 Ekim akşamı yaşanan patlamada 41 işçi şehit olmuş, 11 işçi de yaralanmıştı.

Yaklaşık 13 yıl önce baba mesleği olan madenciliğe başlayan iki çocuk babası 41 yaşındaki Mehmet Kara, patlamanın meydana geldiği 14 Ekim'de 16.00-24.00 vardiyasında maden ocağına indi.

Hafta sonu oğluyla plan yaptı

Olayda hayatını kaybeden Kara'nın, hafta sonu şehir dışında üniversitede okuyan oğluyla vakit geçirmeyi planladığı öğrenildi.

Anne Fatma Kara, patlamanın yaşandığı günün sabahında oğluyla beraber olduklarını söyledi.

"Pazar günü oğlumu yollayacağım"

Kahvaltı yaptıktan sonra oğlunun köyden ayrıldığını belirten Kara, "Oğlum o zaman 2-3 gün buradaydı, izinliydi. Buradan gitti evine. Bana 'Oğlumla vakit geçireceğim iki akşam. Pazar günü oğlumu yollayacağım.' dedi." diye konuştu.

Bartın ve Zonguldak'ta maden ocaklarında çalıştıktan sonra emekli olan baba Kadir Kara da, oğlunun çalıştığı maden ocağında patlama olduğunu duyduğunda büyük endişe yaşadığını belirtti.

Şehit madencinin kızı: Babamla gurur duyuyorum VİDEO



Evlatları için emekli olmak istemedi

Kara, "Sabahlara kadar burada bekledik. Emekli olacaktı. 'Olmayayım, oğlum okuyor.' dedi. Kızı da hasta, Ankara'ya götürüyordu. Ankara'ya gitmek için de araba aldı. Ankara'ya ayda bir gidiyordu." ifadelerini kullandı.

"Bir kere gördüm yüzünü"

AA'nın aktarımına göre; Kara'nın 13 yaşındaki kızı Ayşe Melek Kara doğuştan kolesterol, kalp kapağında kaçak ve kan pıhtılaşması rahatsızlıklarının bulunduğunu, babasının kendisini tedavi için Ankara'ya götürüp getirdiğini dile getirdi.

Kara, "Okula giderken kapıdan sadece bir kere baktım, bir kere gördüm yüzünü. Ondan sonra hiç görmedim." dedi.

"O bizim için canını bile feda etti"

Babasının fedakarca çalıştığını vurgulayan Kara, "Babamla gurur duyuyorum, bence gurur duymamız da gerekiyor çünkü o bizim için canını bile feda etti. Kendisi için değil, bizim için girdi o ocağa. Bize bakmak, bizi okutmak, benim sağlığım için girdi ocağa. Onunla gurur duymamız lazım." diye konuştu.