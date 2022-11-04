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- Şehit Özkan Demir son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Özkan Demir son yolculuğuna uğurlandı
- 04.11.2022 - 16:52
- Güncelleme : 04.11.2022 - 16:56
26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu.
Özel Kuvvetler Komutanlığında paraşüt eğitimi sırasında kaza geçiren Demir'in şehadet haberi ailesini yasa boğdu.
Şehit ateşi Mersin'e düştü
Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan şehidin baba ocağının önüne taziye çadırı kurulurken, çevreye Türk bayrakları asıldı.
Cenaze törenine çok sayıda katılım oldu
Bugünson yolculuğuna uğurlanan Demir'in cenazesine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il protokolü, askeri personel, aile ve yakınları katıldı.
Şehit Özkan Demir son yolculuğuna uğurlandı VİDEO
Gözyaşlarıyla uğurlandı
Yakınlarının, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktüğü törende, cenaze namazını İl Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı.
Namaz sonrası yapılan duanın ardından askerler omzunda şehidin tabutu, cami avlusundan top arabasına kadar taşındı.
"Bugün çocuğumun düğünü"
Top arabasında bir süre askeri bando eşliğinde taşınan şehidin tabutuna sarılan anne Aysel Demir, evladının ardından, "Bugün çocuğumun düğünü, vatana feda olsun." diye ağıt yaktı.
1 yıl önce evlendi
Şehit Özkan Demir'in 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Demir'in cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığındaki şehitliğe götürülürken, anne Aysel Demir oğlunu asker selamıyla uğurladı.