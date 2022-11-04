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    Şehit Özkan Demir son yolculuğuna uğurlandı

    Özel Kuvvetler Komutanlığında paraşüt eğitimi sırasında kaza geçirerek şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in annesi, oğlunu asker selamıyla uğurladı.
    • 04.11.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 16:56
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    Şehit Özkan Demir son yolculuğuna uğurlandı

    26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu.

    Özel Kuvvetler Komutanlığında paraşüt eğitimi sırasında kaza geçiren Demir'in şehadet haberi ailesini yasa boğdu.

    Şehit ateşi Mersin'e düştü

    Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan şehidin baba ocağının önüne taziye çadırı kurulurken, çevreye Türk bayrakları asıldı.

    Şehit Özkan Demir son yolculuğuna uğurlandı #1

    Cenaze törenine çok sayıda katılım oldu

    Bugünson yolculuğuna uğurlanan Demir'in cenazesine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il protokolü, askeri personel, aile ve yakınları katıldı.

    Şehit Özkan Demir son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

    Şehit Özkan Demir son yolculuğuna uğurlandı #2

    Gözyaşlarıyla uğurlandı

    Yakınlarının, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktüğü törende, cenaze namazını İl Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı.

    Namaz sonrası yapılan duanın ardından askerler omzunda şehidin tabutu, cami avlusundan top arabasına kadar taşındı.

    Şehit Özkan Demir son yolculuğuna uğurlandı #3

    "Bugün çocuğumun düğünü"

    Top arabasında bir süre askeri bando eşliğinde taşınan şehidin tabutuna sarılan anne Aysel Demir, evladının ardından, "Bugün çocuğumun düğünü, vatana feda olsun." diye ağıt yaktı.

    Şehit Özkan Demir son yolculuğuna uğurlandı #4

    1 yıl önce evlendi

    Şehit Özkan Demir'in 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Demir'in cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığındaki şehitliğe götürülürken, anne Aysel Demir oğlunu asker selamıyla uğurladı.

    Şehit Özkan Demir son yolculuğuna uğurlandı #5

    Şehit Özkan Demir son yolculuğuna uğurlandı #6

    Şehit Özkan Demir son yolculuğuna uğurlandı #7

    Şehit Özkan Demir son yolculuğuna uğurlandı #8


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