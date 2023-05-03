Şehit polis Ercan Yangöz'ün katilinin cezası arttı Silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik operasyonda 26 yaşındaki polis memuru şehit oldu, 2 polis de yaralandı. Saldırıya ilişkin davada 'Çakal' lakaplı katil, yeniden yargılandı. Katil bu kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, oğlunun da beraat kararı değişmedi.

DHA

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, 16 Haziran 2021 tarihinde, motosikletlerle şüphelilerin otomobilini takibe aldı.

Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı.

6 yıllık polisti, şehit düştü

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 6 yıllık polis memuru 26 yaşındaki Ercan Yangöz, şehit oldu.

Çeteye yönelik operasyonda Yangöz'ü şehit eden Fatih Özturan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcı en ağır cezayı istedi

Soruşturma kapsamında Fatih Özturan hakkında 'kasten öldürme' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis, oğlu Efe Özturan hakkında ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın 16 Mart'taki 3'üncü duruşmasında savcı, mütalaasını açıklayıp, her iki sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Mahkeme katile müebbet verdi

27 Eylül 2022'de görülen 9'uncu duruşmada mahkeme heyeti karar duruşmasında, cinayet şüphelisi Fatih Özturan'ın, Ercan Yangöz'ü şehit etmekten müebbet, polis memuru Abdülkadir Doğan'ı yaralamaktan da 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, oğlu Efe Özturan'ın ise beraatine karar verdi.

Şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün avukatları karara itiraz ederek istinafa başvuru yaptı.

Yeniden yargılamada cezası arttı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen davada Fatih Özturan'ın Ercan Yangöz'ü şehit etmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, polis memuru Abdülkadir Doğan'ı yaralamaktan 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Katilin oğlu Efe Öztura'nın beraat kararı da değişmedi.