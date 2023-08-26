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Selçuk Bayraktar, ABD uçak gemisinde tatbikata katıldı Abone Olun

Selçuk Bayraktar, ABD uçak gemisinde tatbikata katıldı ABD Donanması'nın dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve Türkiye'nin gururu TCG Anadolu, Antalya'da tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatı BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da takip etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu ile Doğu Akdeniz'de birlikte tatbikat gerçekleştiren ABD'ye ait uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Antalya açıklarında demirledi. Ortak tatbikata davet edilen BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ABD donanması envanterindeki savaş uçaklarının iniş ve kalkışlarını inceledi. "Gerald R. Ford uçak gemisini ziyaret ettik" Bayraktar, USS Gerald R. Ford uçak gemisindeki tatbikatlara katılıp, o anları kayıt altına aldı. Tatbikatı, sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, "Türk donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu ile gerçekleştirilen ortak tatbikatta, davet üzerine USS Gerald R. Ford uçak gemisini ziyaret ettik. Bizleri misafir eden heyete içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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