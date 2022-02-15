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- Semra Aysal cinayetinde kocaya müebbet hapis cezası verildi
Semra Aysal cinayetinde kocaya müebbet hapis cezası verildi
7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı sigorta ücreti için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- DHA
- 15.02.2022 - 14:59
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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