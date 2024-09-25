İstanbul'un Ümraniye ilçesinde karakoldan kaçarak kendisini gözaltına almak isteyen polislerin silahını alarak Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeninin gözaltına alındığını bildirildi.
15 yaşındaki Kahan Geçti, sosyal medya hesabı üzerinden silah ve yüklü miktarda para ile bir paylaşımda bulundu.
SİLAHLAR VE TABANCALARLA PAYLAŞIM YAPTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşımın ardından harekete geçti.
Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi'nde yaşadığı tespit edilen 15 yaşındaki Kahan Geçti'nin adresine operasyon düzenlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Baskın sırasında evde olan Kahan Geçti, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
KUZENİ GİBİ SUÇ MAKİNASI ÇIKTI
Şüpheli Kağan Geçti hakkında yapılan sorgulamada çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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