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Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni gözaltında

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni gözaltında Ümraniye'de Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti'nin kuzeni 15 yaşındaki Kahan Geçti, yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.