Seyrantepe'de kask kamerasına yansıyan kaza tartışmaya neden oldu: Kim haklı? Köprü yolundaki emniyet şeridinde 100 km hızla ilerleyen motosiklet, bir anda sinyal vermeden sağa kıran minibüse arkadan çarptı. Yaşanan anlar kask kamerasına anbean kayda yansıdı.

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ensonhaber.com

Megakent İstanbul'da her yeni günde bir trafik kazası haberi daha gündem oluyor.

Dikkatsiz sürücülerin yol açtığı kazalar, kimi zaman yaralanmayla atlatılırken kimi zaman da dönüşü olmayan sorunlara yol açıyor.

Trafik kurallarını uygulamayan araç sürücüleri, akışı engellediği gibi ölümle sonuçlanan kazalara da sebebiyet verebiliyor.

Bir kaza haberi daha Seyrantepe'den geldi.

Emniyet şeridinde 100 km hız

Bir motosiklet sürücüsü, köprü yolundaki emniyet şeridinde 100 km'nin üzerinde hızla ilerlemeye başladı.

Bu esnada takip mesafesini korumayan minibüs şoförü ise bir anda şerit değiştirdi.

Takip mesafesini korumadı, sinyal vermeden şerit değiştirdi

Minibüs bir anda sinyal vermeden sağa kırarken, süratle ilerleyen motosikletli ise arkadan çarptı.

Yaşanan kaza anbean kameraya yansırken kaza etkisiyle bir kişi yola savruldu.

Kim haklı kim haksız?

İki sürücünün de hatası olduğu görülen video, "kim haklı, kim haksız?" tartışmasına dönüştü.