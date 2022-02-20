Köpek besleme nedeniyle çıkan kavgada silahlar patladı. Taraflardan biri, yaralanıp yere düşen şahsın kafasını tekmeleyip yeniden ateş açtı.

Seyrantepe’de, önceki hafta pazartesi günü saat 20.30 sıralarında, Murat Ç. (40) ve Mustafa Ş. (42) isimli şahıslar arasında köpek besleme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Caddenin ortasında çatışan şahıslardan Murat Ç. yaralanınca yere düştü. Bunun üzerine diğer şahıs, Murat Ç.’yi defalarca tekmeleyerek birkaç kez daha ateş etti. Ayağından yaralanan Mustafa Ş. olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı halde yerde yatan Murat Ç., ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayağından yaralanan Mustafa Ş. ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi oldu.

Seyrantepe’de silahlı köpek besleme kavgası ViDEO

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera gürültülerini inceledi.

KÖPEK BESLENE YÜZÜNDE TARTIŞTIKLARI BELİRLENDİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Murat Ç. ile de görüşen polis ekipleri, Mustafa Ş. ile köpek besleme yüzünden önce tartıştıkları, sonrasında da çatıştıkları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine emniyette “kasten yaralama” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından kaydı bulunan yaralı iki şahıs, Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı.

RUHSATSIZ TABANCALARA EL KONULDU

Şahısların olayda kullandıkları ruhsatsız tabancalara ise polis tarafından el konuldu.

Hastanede tedavisi tamamlanan Mustafa Ş. ve Murat Ç., adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çatıştılar, yerde başını tekmeledi, tekrar ateş açtı.

KAMERAYA YANSIDI

Olay anları, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şahısların birbirlerine ateş açtığı, yaralılardan birinin yere düştüğü, ayakta kalan şahsın diğerinin başını tekmeleyerek birkaç kez daha ateş ettikten sonra kaçtığı anlar yer aldı.