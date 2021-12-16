Sezer Öztürk hakkında istenen ceza belli oldu

Ruhsatsız tabancasıyla 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Sancaktepe'de 19 Eylül'de yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scolten'i ruhsatsız tabancasıyla öldürdüğü iddia edilen eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sezer Öztürk ve Duran Genç 'Mağdur-şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Sezer Öztürk'ün koruması Ömer Genç ise 'Şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

DÜĞÜNDEN ÇIKIP MANGAL YAPMAK İÇİN ORAYA GİTTİLER

Hazırlanan iddianamede, olay tarihi olan 19 Eylül 2021 günü akşam 17.30 sıralarında ailesiyle birlikte bir düğünden ayrılan Halil İbrahim Scholten'in, mangal yapmak için Paşaköy Mahallesi'ne peş peşe 3 otomobille gittiği anlatıldı.

Peş peşe ilerleyen 3 otomobilin en önünde Halil İbrahim Scholten'in olduğu belirtilen iddianamede, Scholten'in sokaktakilere adres sormak için durmasıyla arkadan gelen Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in kullandığı otomobillerin de durduğu kaydedildi.

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“BEŞ DAKİKA BEKLE YOLU AÇACAĞIM”

Sezer Öztürk'ün oluşan trafik nedeniyle daralan yoldan geçemediği, Scholten'den yolunu açmasını istediği ve Scholten'ın da “Beş dakika bekle yolu açacağım.” diye karşılık verdiği belirtildi.

Sezer Öztürk'ün 5-10 dakika beklemesinin ardından Scolten'in yolu açmadığı, Öztürk'ün “Arabamda ailem var, yolu açın geçeyim, tartışmayalım.” dediği ifade edildi.

Öztürk'ün sözlerine aldırış etmediği öne sürülen ve otopsi raporunda alkollü olduğu anlaşılan Scolten'ın, Sezer Öztürk'ün suratına yumruk attığı ve bunun üzerine kavga başladığı belirtilen iddianamede, mağdur-şüpheli Duran Genç'in Sezer Öztürk'ün kafasına aracının arkasında bulunan sandalyeyi attığı kaydedildi.

Bunun üzerine şüpheli Ömer Genç'in ise tabancasını çıkararak havaya birkaç el ateş ettiği, tabancanın tutukluk yapması üzerine Ömer Genç'in darbedildiği anlatıldı.

Darbedilen Genç'in ise bıçak çekerek Haydar Genç ile Sezer Scholten'ı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde Sezgin Yıldız'ı ise basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığı belirtildi.

İddianamede, Ömer Genç'ten kaçan Duran Genç isimli mağdurun da düşerek kolunu kırdığı ifade edildi.

Şikayetçiler Metin Açık ve Sezgin Yıldız'ın olay yerinden kaçmak için kamyonete bindiği sırada şüpheli Sezer Öztürk'ün olay yerinde bulunan bijon anahtarını kamyonete savurarak, aracın camını kırdığı ve Metin Açık'ı basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde kulak memesinin koptuğu belirtildi.

ARKASINDAN KOŞARAK 6 EL ATEŞ ETTİ

Halil İbrahim Scolten ve yakınlarının olay yerinden kaçmasının ardından Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in çevrede bulunanlara Scolten ailesinin adreslerini sorduğu, adresi öğrenmelerinin ardından Sezer Öztürk tarafından kiralanan villaya geldikleri belirtildi.

Öztürk ve Genç'in tek araçla villadan ayrıldıkları ve olayların ilk olarak başladığı yere doğru gitmek için mahalleden adam toplamaya çalışan Halil İbrahim Scolten'le karşılaştığı, Öztürk ve Genç'i gören Scolten'in şantiye alanına doğru kaçmaya başladığı, Sezer Öztürk'ün ise arkasından koşarak ve hedef gözeterek altı el ateş ettiği aktarıldı.

“BAK GELMEYİN SİZİ VURURUM”

İddianamede Sezer Öztürk tarafından ateşlenen mermilerden birinin Halil İbrahim Scolten'in sırt kısmına isabet ettiği ve göğüs kısmından çıktığı anlatıldı. Sezer Öztürk'ün ateş etmesi üzerine mahallenin tepki gösterdiği ve Öztürk'ün tekrar otomobiline bindiği anlatıldı.

Sezer Öztürk'ün otomobiline doğru yönelen kişilere “Bak gelmeyin sizi vururum” diyerek tehdit ettiği de belirtildi. Sezer Öztürk'ün yanında bulunan Ömer Genç'in de otomobilin camından dışarı çıkarak havaya ateş ettiği, böylece olay yerinden kaçtıkları kaydedildi.

Sezer Öztürk'ün "Ben havaya ateş ettim" şeklindeki beyanına otopsi raporu, olay yeri özel krokisi gibi hususlar nedeniyle itibar edilemeyeceği öne sürülen iddianamede, Sezer Öztürk'ün üzerine atılı suçları işlediği kaydedildi.

5 AYRI SUÇTAN 32 YIL 9 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede mağdur-şüpheli Sezer Öztürk'ün; "Haksız tahrik altında iştirak kasten öldürme", "Haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama", "Haksız tahrik altında mala zarar verme", "Zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Şüpheli Ömer Genç'in ise "Haksız tahrik altında iştirak halinde kasten öldürme", "Vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "Kasten yaralama", "Basit yaralama" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 15 yıl 9 aydan 28 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mağdur-şüpheli Duran Genç'in ise Sezer Öztürk'ün kafasına sandalye fırlattığı gerekçesiyle "Silahla basit yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 3 şüpheli, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.