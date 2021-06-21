Euro
10.4299
0.6%
Dolar
8.769
0.36%
Altın
500.93
1.06%
Borsa
1.385
-0.42%
Bitcoin
293.459
-6.40%
EXEN Coin
28.50
-5.31%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Sibel Koçan cinayetinde 13 gözaltı

    İstanbul Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3,3 milyon liralık gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.06.2021 - 11:05
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 11:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sibel Koçan cinayetinde 13 gözaltı

    İstanbul Ataşehir'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı.

    Öldürülen kadının eski kocası Süleyman Aydın da 20'nci kattan atlayarak intihar etmişti.

    Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı.

    AYRINTILAR GELİYOR...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir