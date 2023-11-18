Sıfır Bir dizisiyle ünlendi! Ulaş Ünal, hırsızlıktan sonra uyuşturucu ticaretinden de tutuklandı Sıfır Bir ve Kıyma dizilerinde rol alan Ulaş Ünal, narkotik şube ekiplerinin denetimlerinde üzerinde uyuşturucuyla yakalandı. Emniyette işlemlerde kullanıcı olduğunu itiraf eden Ünal, tutuklandı.

İHA

Adana'da zehir tacirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekipler bir kez daha uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için torbacı olarak bilinen satıcılara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, dijital dizi/film izleme platformunda yayımlanan Sıfır Bir ve Kıyma dizileriyle tanınan Ulaş Ünal ve yanında bulunan Semih Ç. ile Süleyman Ö.’yü Seyhan'da üzerlerinde uyuşturucu ile yakaladı.

Uyuşturucularla paketlendiler

Şüphelileri üst aramalarında satışa hazır halde 2 pakette 1.1 gram bonzai ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Narkotik ekipleri başka bir mahalleden de uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendiren İbrahim El S.’nin üzerinde 6 paket halinde toplam 15.68 gram bonzai ve 12 adet sentetik ecza ile yakaladı.

Oyuncu Ulaş Ünal ve diğer kişiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kullandığını itiraf etti

Narkotik ekiplerince üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan Ulaş Ünal, emniyetteki ifadesinde, ”Kullanıyorum, üzerimde sadece hap taşırım.” dedi.

Tutuklandı

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ulaş Ünal, Semih Ç., İbrahim El S. tutuklanırken Süleyman Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünal, daha öncede Adana Havalimanında bir avukatın cüzdanını çaldığı için kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)