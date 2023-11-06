AA & Ensonhaber
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı.
Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Anne ve 5 çocuğu can verdi, sürücü yaralı kurtarıldı
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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