Abone ol: Google News

Siirt'te 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Siirt'te 10 yaşındaki çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 02:34
  • Siirt'te 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.
  • Çocuğun durumu ağır ve hastaneye kaldırıldı.
  • Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesi Fırat Mahallesi'nde kursa giden 10 yaşındaki V.U.'ya otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

3. Sayfa Haberleri