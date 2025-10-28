- Siirt'te 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.
- Çocuğun durumu ağır ve hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Siirt'in Kurtalan ilçesi Fırat Mahallesi'nde kursa giden 10 yaşındaki V.U.'ya otomobil çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
DURUMU AĞIR
Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.