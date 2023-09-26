Siirt'te 6. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İHA
Siirt merkez Kooperatif Mahallesi'nde 20 yaşındaki Taner Özekinci, oturduğu apartmanının 6. katındaki evinin balkonundan dengesini kaybederek zemine düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özekinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İnceleme başlatıldı
Olay yerindeki incelemenin ardından Özekinci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)