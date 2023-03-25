Siirt'te akrabalar arazi yüzünden çatıştı: Baba ve oğlu can verdi

AA
Siirt'te akraba oldukları belirtilen ailelerin arazi anlaşmazlığı faciaya neden oldu.
Şirvan ilçesine bağlı Küfre Mahallesi Değirmendere mevkisinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada Hasan Delbe (50) olay yerinde öldü, 6 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Oğlu da hastanede hayatını kaybetti
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
Hasan Delbe'nin ağır yaralanan oğlu Emrullah Delbe (29) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.