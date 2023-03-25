Siirt'te akrabalar arazi yüzünden çatıştı: Baba ve oğlu can verdi Siirt'in Şirvan ilçesinde akraba olan aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Baba ve oğlu yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı.

AA Siirt'te akraba oldukları belirtilen ailelerin arazi anlaşmazlığı faciaya neden oldu. Şirvan ilçesine bağlı Küfre Mahallesi Değirmendere mevkisinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada Hasan Delbe (50) olay yerinde öldü, 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oğlu da hastanede hayatını kaybetti Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Hasan Delbe'nin ağır yaralanan oğlu Emrullah Delbe (29) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.