Siirt'te ayakkabı tabanına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
DHA

Emniyet güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor...

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İki kişinin üzeri arandı

Çalışmada, şüphe üzerine durdurulan Y.A. ve S.G.’nin üzerleri arandı.

Aramada, Y.A.'nın ayakkabısının tabanında, 440 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alındılar

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)