Siirt'te ayakkabı tabanına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

DHA
Emniyet güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor...
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
İki kişinin üzeri arandı
Çalışmada, şüphe üzerine durdurulan Y.A. ve S.G.’nin üzerleri arandı.
Aramada, Y.A.'nın ayakkabısının tabanında, 440 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alındılar
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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