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Siirt'te ayakkabı tabanına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Siirt'te ayakkabı tabanına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı Üst aramasında ayakkabı tabanında gizlediği uyuşturucu ile yakalanan Y.A. ve yanındaki S.G., gözaltına alındı.