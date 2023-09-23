Siirt'te ayı saldırısına uğrayan çoban yaşadıklarını anlattı Eruh ilçesinde ayı saldırısı sonrası yaralanan çoban Ahmet Sevilgen, "Birden ayağımı ardından da elimi yakaladı. O sırada köpeklerim geldi, ayının pençelerinden kurtardı. Sonra ayı kaçmaya başladı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Siirt'in Eruh ilçesi Dikboğaz köyü kırsalında çobanlık yapan 21 yaşındaki Ahmet Sevilgen, koyunlarını otlatırken ayı saldırısına uğradı.

Sevilgen’i pençe darbeleriyle yaralayan ayı, köpekler saldırınca kaçtı. Ailesini arayarak yardım isteyen genç çobanın el ve ayak bileklerinde kırıklar oluştu.

Sevilgen, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

"Köpeklerim ayının pençesinden kurtardı"

Hastanede tedavisi süren Ahmet Sevgilen, yaşadığı dehşeti anlattı. Köpeklerin havlama sesinin geldiği yöne gidince ayıyla karşılaştığını belirten Sevilgen, “Hayvanlara bakarken, köpek sesinden dolayı sesin geldiği yöne gittim, birden ayı çıktı karşıma. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Birden ayağımı ardından da elimi yakaladı. O sırada köpeklerim geldi, ayının pençelerinden kurtardı. Sonra ayı kaçmaya başladı. Yani o an neye uğradığımı şaşırdım.

Sonra ayağımı ve elimi bağladım. Köpekler hayatımı kurtardı. Daha sonra ailemi aradım, ailem beni almaya geldi. Sonra ambulans beni Eruh ilçe hastanesine getirdi. Sonra Eruh’tan da Siirt’e sevk ettiler. Elim ve ayağımda kırık olduğu için beni ameliyat yaptılar. Şimdi iyiyim, az çok ağrım var.” dedi.

"El ve ayak bileğinde derin yaralar vardı"

Çoban Ahmet Sevilgen’in ameliyatını gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Operatör Doktor Cengiz Kopuz, “Hasta geldi, ilk muayenesini yaptık. Akabinde el bileğinde ve ayak bileğinde saldırıya bağlı derin yaralar ve kırıklar olduğunu tespit ettik ve daha sonra, aynı gün içerisinde hastayı ameliyata aldık. El bileğindeki yaraları temizledikten sonra kırığı tamir ettik.

Ayağındaki kırığı da temizledik ve kapattık. Şu an hastamızı takip ediyoruz. Bu tarz vahşi hayvan saldırılarından sonra enfeksiyon, bizim korktuğumuz bir komplikasyon. O yüzden hasta yoğun antibiyotik tedavisi veriyoruz ve şu an tedavilerine devam ediyoruz. Hasta rahat ve iyi. Ağrıları yavaş yavaş azalmış, düne göre daha iyi” diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)