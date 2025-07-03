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Siirt'te bisikletteki çocuklar savruldu

Siirt'te site duvarına çarpan bisikletten savrularak bahçeye düşen 2 çocuk yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA DHA
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Siirt'te bisikletteki çocuklar savruldu

Siir'te yürekleri ağza getiren kaza...

Kaza, 1 Temmuz'da akşam saatlerinde merkez Yeni Mahalle'de meydana geldi.

A.Y.İ. ile N.M.S.'nin bindiği bisiklet, yokuşta kontrolden çıkarak bir sitenin duvarına çarptı.

ÇOCUKLAR BAHÇEYE UÇTU

Çarpmanın etkisiyle 2 çocuk, yaklaşık 2 metreden bahçeye uçtu.

Çocuklardan biri, bina duvarına çarptıktan sonra zemine düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İlk müdahalesi yapılan çocuklar, hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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