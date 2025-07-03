Siirt'te bisikletteki çocuklar savruldu

Siir'te yürekleri ağza getiren kaza...
Kaza, 1 Temmuz'da akşam saatlerinde merkez Yeni Mahalle'de meydana geldi.
A.Y.İ. ile N.M.S.'nin bindiği bisiklet, yokuşta kontrolden çıkarak bir sitenin duvarına çarptı.
ÇOCUKLAR BAHÇEYE UÇTU
Çarpmanın etkisiyle 2 çocuk, yaklaşık 2 metreden bahçeye uçtu.
Çocuklardan biri, bina duvarına çarptıktan sonra zemine düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İlk müdahalesi yapılan çocuklar, hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.