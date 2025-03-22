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DHA

Bitlis-Siirt karayolunda, Ömer E. yönetimindeki otomobil ile tır çarpıştı.

Kazada sürücü Ömer E. ile Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan Ahmet Batur, ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Batur, hayatını kaybetti.

Ömer E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Cezaevinden izinli olarak çıkan ve ailesinin yanına gittiği öğrenilen Batur'un cenazesi, defnedilmek üzere Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ köyüne gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.