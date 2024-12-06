Siirt'te çikolatadan zehirlenen 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

DHA
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Ayvalıbağ köyündeki Ayvalıbağ İlkokulu öğrencilerinin sabah saatlerinde yedikleri çikolatanın ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.
Öğrenciler okul idaresi ve öğretmenler tarafından Pervari Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edilirken ilçe kaymakamlığı olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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