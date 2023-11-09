Son zamanlarda, seyir halinde olan diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar kameralara yansıyor.
Hem kendi canını tehlikeye atan sürücüler, bir diğer yandan da vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Yaşananlara bir yenisi daha eklendi.
Siirt'te görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Sürücüden habersiz kamyonete bindiler
Siirt- Kurtalan kara yolunda 2 çocuk, sürücüden habersiz yük taşıyan seyir halindeki plakası öğrenilemeyen kamyonete bindi.
O anlar kameralara yansıdı
Kasanın açılıp zincirle sabitlenen arka kapağının üzerinde yolculuk yapan çocuklar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Sürücü çocukları indirdi
Kamyonet sürücüsü, diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine aracını durdurup, çocuklar indikten sonra yoluna devam etti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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