Siirt'te çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu: Hayrete düşüren anlar İki çocuğun, yük taşıyan kamyonetin kasasının açılıp zincirle sabitlenen arka kapağının üzerindeki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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DHA

Son zamanlarda, seyir halinde olan diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar kameralara yansıyor.

Hem kendi canını tehlikeye atan sürücüler, bir diğer yandan da vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Yaşananlara bir yenisi daha eklendi.

Siirt'te görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Sürücüden habersiz kamyonete bindiler

Siirt- Kurtalan kara yolunda 2 çocuk, sürücüden habersiz yük taşıyan seyir halindeki plakası öğrenilemeyen kamyonete bindi.

O anlar kameralara yansıdı

Kasanın açılıp zincirle sabitlenen arka kapağının üzerinde yolculuk yapan çocuklar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sürücü çocukları indirdi

Kamyonet sürücüsü, diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine aracını durdurup, çocuklar indikten sonra yoluna devam etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)