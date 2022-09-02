Siirt'te domuzun saldırdığı çoban, helikopterle kurtarıldı

Askeri helikopter, yaban domuzları tarafından saldırıya uğrayan Kılıç'ın imdadına yetişti.

Siirt'te Yusuf Kılıç, hayvan otlatırken yaban domuzlarının saldırısına uğradı.

Pervari ilçesi Sarıyaprak köyü yakınlarında yaşanan olayda, 49 yaşındaki Kılıç, saldırı sonrası yaralandı.

Yaban domuzları çobana saldırdı

Talihsiz çobanın yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yol, olay yerine 7 kilometre kala araç trafiğine uygun olmadığından dolayı ekipler, yaya olarak bölgeye ulaştı.

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Helikopterle hastaneye kaldırıldı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılıç, İl Jandarma Komutanlığı'na ait helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

AA'nın haberine göre, domuzların saldırısıyla karşı karşıya kalan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.