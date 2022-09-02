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    Siirt'te domuzun saldırdığı çoban, helikopterle kurtarıldı

    Askeri helikopter, yaban domuzları tarafından saldırıya uğrayan Kılıç'ın imdadına yetişti.
    • 02.09.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 17:40
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    Siirt'te domuzun saldırdığı çoban, helikopterle kurtarıldı

    Siirt'te Yusuf Kılıç, hayvan otlatırken yaban domuzlarının saldırısına uğradı.

    Pervari ilçesi Sarıyaprak köyü yakınlarında yaşanan olayda, 49 yaşındaki Kılıç, saldırı sonrası yaralandı.

    Yaban domuzları çobana saldırdı

    Talihsiz çobanın yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yol, olay yerine 7 kilometre kala araç trafiğine uygun olmadığından dolayı ekipler, yaya olarak bölgeye ulaştı.

    Siirt'te domuzun saldırdığı çoban, kurtarıldı VİDEO

    Helikopterle hastaneye kaldırıldı

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılıç, İl Jandarma Komutanlığı'na ait helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

    AA'nın haberine göre, domuzların saldırısıyla karşı karşıya kalan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Siirt te domuzun saldırdığı çoban, helikopterle kurtarıldı #1

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    Siirt te domuzun saldırdığı çoban, helikopterle kurtarıldı #5

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