Siirt'te el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 asker yaralandı

Mayın arama tarama faaliyetleri esnasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada biri ağır, iki asker yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı Mayın Arama Timinin (METİ) arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, biri ağır iki asker yaralandı.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı

Yaralı askerler, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Zekeriya Tor ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesin giderek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

"METİ timinden 2 arkadaşımız yaralandı"

Hacıbektaşoğlu, ziyaretin ardından DHA'ya yaptığı açıklamada, "Pervari Doğan köyü-Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını METİ timimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor. METİ timindeki 2 arkadaşımız yaralanıyor." dedi.