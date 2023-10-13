Siirt'te evinin önüne oynarken kamyonetin çarptığı çocuk kurtarılamadı Evinin önünde oyun oynarken kamyonetin altında kalan 4 yaşındaki Miran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

Siirt'in Barış Mahallesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi.

Evlerinin önünde oynayan 4 yaşındaki Miran Özçelik'e, sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen kamyonet çarptı.

Tedavi altına alındı

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Miran, yaralandı. Çevredekilerin Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Miran, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yoğun bakıma alınan Miran, tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)