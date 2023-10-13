Siirt'te evinin önüne oynarken kamyonetin çarptığı çocuk kurtarılamadı

DHA
Siirt'in Barış Mahallesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi.
Evlerinin önünde oynayan 4 yaşındaki Miran Özçelik'e, sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen kamyonet çarptı.
Tedavi altına alındı
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Miran, yaralandı. Çevredekilerin Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Miran, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Yoğun bakıma alınan Miran, tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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