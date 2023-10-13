Siirt'te evinin önüne oynarken kamyonetin çarptığı çocuk kurtarılamadı
DHA

Siirt'in Barış Mahallesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi.

Evlerinin önünde oynayan 4 yaşındaki Miran Özçelik'e, sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen kamyonet çarptı.

Tedavi altına alındı

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Miran, yaralandı. Çevredekilerin Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Miran, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yoğun bakıma alınan Miran, tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Evinin önünde oynarken kamyonet çarpan 4 yaşındaki Miran, hayatını kaybetti #1

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)