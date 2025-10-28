Siirt'te hastane bahçesindeki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

- Siirt'te hastane bahçesinde akrabalar arasında tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
- Kavgada yaralanan 3 kişi aynı hastanede tedavi altına alındı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar bıçakla birbirlerine saldırdı.
3 YARALI
Kavgada 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.