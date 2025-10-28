Abone ol: Google News

Siirt'te hastane bahçesindeki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Siirt'te hastane bahçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi aynı hastanede tedavi altına alındı.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 01:04
  • Siirt'te hastane bahçesinde akrabalar arasında tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
  • Kavgada yaralanan 3 kişi aynı hastanede tedavi altına alındı.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar bıçakla birbirlerine saldırdı.

3 YARALI

Kavgada 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

