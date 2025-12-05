İstanbul'da çete operasyonu: 12 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Bakırköy, Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

İlçelerde bulunan kıraathane, AVM, oto yıkmama ile emlak ofisi gibi işletmelerin 2025 yılı içerisinde çok kez kurşunlanması, bazı şahısları ateşli silahla yaralama gibi suçlara karışan suç örgütü mercek altına alındı.

ÖRGÜTE MENSUP 20 ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Liderliğini Ö.T. isimli şahsın yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca tahkikat başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 'mala zarar verme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme' suçlarına karıştığı belirlenen ve örgüt ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen 20 şüpheli tespit edildi.

21 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Şahıslara yönelik yapılan araştırmalarda, 20 şüpheliden 6'sının karıştıkları başka suçlardan hali hazırda cezaevinde olduğu tespit edildi.

Diğer şüphelerin yakalanmasına yönelik başsavcılığın talimatıyla, polis ekiplerince İstanbul'un Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Avcılar ilçelerinde ve Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tespit edilen toplam 21 adrese operasyon düzenlendi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet çelik yelek, 50 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.