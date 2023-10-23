Siirt'te ikinci kattan düşen 6 yaşındaki çocuk can verdi Siirt'te evin ikinci katından düşen 6 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA

Siirt'in Tillo ilçesinde acı olay...

İlçeye bağlı Akyayla köyünde evin ikinci katındaki pencereden dışarı bakan 6 yaşındaki Eymen Dursun, dengesini kaybedip düşerek ağır yaralandı.

Hastanede can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alınan Eymen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Eymen'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)