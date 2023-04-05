Siirt'te ilerleyen traktör ortadan ikiye ayrıldı

İHA
Siirt’in Kurtalan ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
İlçeye bağlı Üçpınar köy yolunda meydana gelen olayda, Mahsum K. idaresindeki traktör, römorkuna yaptığı aşırı arpa yükü nedeniyle seyir halindeyken ortadan ikiye ayrıldı.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
Kazada sürücü yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.