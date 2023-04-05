Siirt'te ilerleyen traktör ortadan ikiye ayrıldı
İHA

Siirt’in Kurtalan ilçesinde korkunç bir yaşandı.

İlçeye bağlı Üçpınar köy yolunda meydana gelen olayda, Mahsum K. idaresindeki traktör, römorkuna yaptığı aşırı arpa yükü nedeniyle seyir halindeyken ortadan ikiye ayrıldı.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücü yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Siirt'te ilerleyen traktör ortadan ikiye ayrıldı