Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

DHA
Siirt'in Kurtalan ilçe merkezinde yapımı süren 8 katlı inşaatta dış cephe mantolaması için sıva yapan 30 yaşındaki Zekeriya Uluşık, dengesini kaybedip 8'inci kattaki iskeleden düştü.
Yaklaşık 24 metre yükseklikten düşen Uluşık, ağır yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Uluşık, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Uluşık'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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