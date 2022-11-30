Siirt'te kaçak avcılık yapan 12 kişiye para cezası verildi

Kentte koruma altına alınan oklu kirpiyi öldüren şahsa ve kaçak avcılık yapan 11 kişiye yönelik yapılan denetim sonucu, para cezası verildi.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılık yapan şahıslara soluk aldırmıyor.

Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçak avcılara yönelik denetim yapıldı.

11 kişiye para cezası uygulandı

Yapılan denetimler sonucu, kaçak avlanan 11 kişiye ve nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi öldüren bir şahsa idari para cezası uygulandı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada:

"Siirt ili Eruh ilçesi içerisinde kırsal bölge ve köylerinde Yokuşlu Jandarma Karakoluyla yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 11 kişiye ava kapalı olan avlakta avlanmaktan idari para cezası, 11 keklik, 2 adet tavşanı öldürmekten tazminat bedeli cezası uygulanırken, 1 kişiye ise nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için avlanması yasak olan oklu kirpiyi öldürmekten idari para cezası ve tazminat bedeli uygulanmıştır." denildi.

İHA'nın haberine göre, ekipler ölü olarak ele geçirilen hayvanları gömerek imha etti ve "Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından ölü olarak ele geçirilen 11 adet keklik, 2 adet tavşan, 1 adet oklu kirpi toprağa gömülerek imhası gerçekleştirildi." şeklinde açıklama yapıldı.