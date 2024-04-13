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Siirt'te konteynerin önüne park eden otomobilin üzerine çöp attılar

Siirt'te konteynerin önüne park eden otomobilin üzerine çöp attılar Siirt'te mahalle sakinleri, konteynerin önüne park eden otomobilin üzerine çöp atarken, o anları da görüntüledi.