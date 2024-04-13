DHA
Çöp konteynerinin önüne araç parkedildiği için çöplerini dökemeyen mahalleli, tepkisini ilginç bir eylemle ortaya koydu.
Dün akşam saatlerinde Siirt'in Bahçelievler Mahallesi Edip Turan Caddesi’nde, çöplerini atmaya giden mahalleli, plakası öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsünün, aracını konteynerin önüne park ettiğini gördü.
Aracının üzerine çöp boşaltıp tepki gösterdiler
Mahalle halkından bazıları, çöplerini otomobilin üzerine atıp cep telefonuyla görüntüleyerek, sürücüye tepki gösterdi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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