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DHA

Siirt merkez Barış Mahallesi'nde Nusret Gergef (37) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada Gergef ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gergef kurtarılamadı.

Bu arada kazanın çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.