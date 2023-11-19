Siirt'te otomobil kaza yaptı: 1 ölü 8 yaralı Siirt'te 9 kişinin bindiği otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

İHA

Siirt'te merkeze bağlı Kayaboğaz köyü mevkiinde E.Y'nin kontrolünden çıkan 72 DD 322 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir bebek can verdi, 8 kişi yaralandı

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 1,5 yaşındaki M.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtaki 8 yaralı ise, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)