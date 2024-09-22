Siirt'te oynadığı tüfekle kendisini vurdu

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çobanören köyünde yaşayan 8 yaşındaki Tayyar Aygün, evde yalnız olduğu sırada av tüfeğiyle oynamaya başladı ve tetiğe dokundu.
Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar 8 yaşındaki Tayyar’ın vücuduna isabet etti.
Kısa süre sonra eve gelen yakınları, çocuklarını kanlar içinde hareketsiz görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Adrese gelen sağlık ekibi, Tayyar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tayyar’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Çobanören köyünde toprağa verildi.
GERİYE AŞIK VEYSEL'İ CANLANDIRDIĞI KARELER KALDI
Tayyar Aygün’ün, geçen yıl okuldaki etkinlik kapsamında halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nu canlandırdığı görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Tayyar Aygün, kasket takıp, eline aldığı sazla Aşık Veysel Şatıroğlu’nun ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendiriyor.
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