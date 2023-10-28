Siirt'te sahte istihbaratçı, polisi kandıramadı Asayiş uygulamasında çakarlı aracı durdurulan ve kendini MİT mensubu olarak tanıtan şüpheli, sahte kimliğini gösterince gözaltına alındı.

İHA

Siirt'te asayiş uygulaması sırasında çakarlı bir araca cezai işlem uygulanmak üzere Cengiz Topel Caddesinde durduruldu. Araç içinde bulunan şahsın kendini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtması ve üzerinde sahte MİT personel kimliği görülmesi üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Küçük bir cephane, polis ve asker üniformaları ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 100 adet uzun namlulu silah fişeği, 50 adet tabanca fişeği, sahte MİT kimliği, polis ve asker üniformaları ele geçirildi.

Sahte kimlik ve üniformalarla vatandaşları dolandırmaya çalışan Muhammed Emin Orhan'ın (21) adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)