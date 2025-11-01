Siirt’te takla atan otomobilde genç fırladı: 1 ölü 1 ağır yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siirt’in Kayabağlar-Kurtalan kara yolunda dün meydana gelen kazada 72 ACG 886 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın takla atmasına neden oldu.

CAMDAN FIRLAYAN GENÇ, HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde bulunan 16 yaşındaki Abdullah Yılmaz, araçtan fırlayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada sürücü ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve olayla ilgili detaylar araştırılıyor.